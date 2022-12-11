Суд покарав львів’янина, який висміював ПЦУ: деталі

Личаківський суд Львова оштрафував львів’янина, який висміював у соцмережах висміював Православну Церкву України та її духовенство.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловіка звинуватили у розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, образи релігійних почуттів громадян.

Він зазначав, що ПЦУ це мовляв "релігійно-політична химера», "цинічному ряженому духовенству не потрібне Євангеліє". Фігурант справи писав, що ПЦУ має "жалюгідну" кількість приходів та прихожан, набирає в свої ряди "беглых извращенцев".

Зловминик "рекомендував" священникам цієї конфесії "в угоду США перекроїти свій церковний одяг у нацистському стилі". За свої висловлювання він заплатить штраф у розмірі 5100 грн.

Нагадаємо, що СБУ провела обшуки в низці єпархій УПЦ МП у всій Україні. Так, обшуки відбулися на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, Полтавщині, Харківщині, Херсоні, Житомирщині, Черкащині, Волині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі, Борисполі. Там знайшли пропагандистську літературу, російські гроші і паспорти.

Читайте також: