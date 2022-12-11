У Львові лютує негода: повалені дерева та електроопори, містян просять сидіти вдома (фото)

У Львові у неділю, 11 грудня, лютує негода. У місті повалені дерева та електричні опори. Також не курсує електротранспорт - трамваї та тролейбуси.

Про це повідомляють патрульна поліція Львівської області та Львівська міська рада.

У Львові станом на 11 грудня спостерігається снігопад, який перетворюється на лід.

Через негоду зафіксовано 8 обривів електромереж ЛКП "Львівсвітла". На місцях працюють аварійні бригади. Зокрема на вул. Володимира Великого,49, де впала опора. У місті також працює спецтехніка та двірники, які усувають наслідки негоди. Через обледеніння мереж у Львові поки не працює електротранспорт, жителів міста закликають не виходити на вулиці без нагальної потреби.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

"Через налипання мокрого снігу з дахів і дерев можуть падати мокрі брили снігу. Також станом на зараз зафіксовано падіння 18 дерев. Мерія Львова закликає усіх містян бути дуже обачними і не ходити близько до будинків, та дерев, а також прохання до водіїв приватного транспорту, за можливості, уникати поїздок, бо на дорогах ожеледиця", - йдеться у повідомленні міської ради.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

У патрульній поліції уточнили, що рух деякими вулицями був ускладнений через падіння дерев на дорогу:

На вулиці Стуса, 38 дерево перекрило одну смугу і обірвало дроти.

Вулиця Панаса Мирного 22а — дерево повністю перекрило дорогу.

Вулиця Рудницького, 34. Дерево перекрило частково смугу. Обрив електромережі.

Фото: www.facebook.com/Патрульна поліція Львівської області

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що сьогодні до кінця дня і завтра, 12 грудня, по місту Львову буде налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" попередила пасажирів про затримку поїздів через негоду. Це сталось через знеструмлення кількох ділянок та обледеніння контактної мережі

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