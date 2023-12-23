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На місці вибуху в будинку у Львові рятувальники виявили загиблу жінку (фото, відео)

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На місці вибуху будинку у Львові / © МВС України у Telegram
На місці вибуху будинку у Львові / © МВС України у Telegram
На місці вибуху будинку у Львові / © МВС України у Telegram
На місці вибуху будинку у Львові / © МВС України у Telegram

З-під завалу врятували 2 осіб, з них - 1 дитину.

На місці вибуху, який стався увечері в суботу, 23 грудня, в двоповерховому приватному житловому будинку на вулиці Княгині Ольги у Львові рятувальники виявили тіло загиблої жінки. 

Про це повідомили в Telegram-каналі МВС України, опублікувавши фото та відео з місця події.

У повідомленні уточнили, що в будинку стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого було зруйновано стіну з подальшим горінням. 

З-під завалу врятували 2 осіб, з них - 1 дитину. Також з місця події до лікарні госпіталізували 4 особи, з них 2 дитини.

На місці вибуху в будинку у Львові рятувальники виявили загиблу жінку

На місці вибуху в будинку у Львові рятувальники виявили загиблу жінку

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух у приватному будинку і уточнив, що постраждалих дітей та жінок доставили в лікарню з опіками. За його словами, їхній стан неважкий. 

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Дата публікації
Перегляди
94
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