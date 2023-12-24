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Кількість жертв вибуху у Львові сягнула трьох осіб

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Кількість жертв вибуху у Львові сягнула трьох осіб

На місці вибуху будинку у Львові / Фото: МВС України у Telegram

Садовий розповів про ситуацію після вибуху у Львові.

Під завалами у Львові після знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у повідомленні у соціальних мережах.

Також пізніше він заявив про те, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років. 

Причина смерті зʼясовується.

За пів години рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух у приватному будинку і уточнив, що постраждалих дітей та жінок доставили в лікарню з опіками. За його словами, їхній стан неважкий. 

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Дата публікації
Перегляди
524
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