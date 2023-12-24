Кількість жертв вибуху у Львові сягнула трьох осіб

Садовий розповів про ситуацію після вибуху у Львові.
Під завалами у Львові після знайшли тіло загиблого чоловіка. Вік приблизно 45-50 років.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у повідомленні у соціальних мережах.
Також пізніше він заявив про те, що у суміжному будинку знайшли тіло загиблої жінки близько 70 років.
Причина смерті зʼясовується.
За пів години рятувальники знайшли третє тіло чоловіка, який загинув внаслідок вибуху у приватному будинку у Львові.
Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомив про вибух у приватному будинку і уточнив, що постраждалих дітей та жінок доставили в лікарню з опіками. За його словами, їхній стан неважкий.
Читайте також: