У центрі Львові встановлять новорічну ялинку. Лісова красуня стоятиме у місті близько місяця.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Коли ми думали чи ставити цього року ялинку, то радились в першу чергу з військовими та психологами. Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях", - пояснив мер.

За словами Садового, міська влада не купувала дерево, його місту подарували.

Фото: facebook/Ігор Зінкевич

"Цього разу різдвяне дерево подарувало місту підприємство "Світанок". Ялинка росте на теплотрасі і її коріння почали нищити мережі. Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей", - зазначив він.

Ялинку прикрашатимуть ілюмінацією з минулих років, яка світитиме 5 годин на день від 17 до 22 год.

"Година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип‘ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме. Традиційного ярмарку не буде. Посвяткуємо після перемоги", - підсумував Садовий.

Дискусія навколо встановлення ялинок в українських містах

В Україні триває дискусія, чи встановлювати ялинки у містах на тлі того, що в країні триває війна. Зокрема у Києві все ж вирішили встановити головне новорічне дерево, але концертної програми та фудмаркетів не буде.

А ось в Тернополі відмовились встановлювати на новорічні свята ялинку. Натомість у місті буде хатинка Святого Миколая та Різдвяна шопка.

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