В центре Львова установят новогоднюю елку. Лесная красавица будет стоять в городе около месяца.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Когда мы думали ставить ли в этом году елку, то советовались в первую очередь с военными и психологами. Елка – это не просто праздничная декорация, а многолетняя традиция. И мы устанавливаем ее не на зло кому-то или вопреки, а благодаря тому, что имеем такую возможность и хотим сохранить хоть часть хороших воспоминаний наших детей. Их и так ограбили, украли детство во всех возможных значениях", — пояснил мэр.

По словам Садового, городские власти не покупали дерево, его городу подарили.

Фото: facebook/Игорь Зинкевич

"В этот раз рождественское дерево подарило городу предприятие "Світанок". Елка растет на теплотрассе и ее корни начали уничтожать сети. Город не потратил никаких средств на установку. Все делается исключительно силами работников коммунальных предприятий, которые решили подарить этот день для наших детей", — отметил он.

Елку будут украшать иллюминацией с прошлых лет, которая будет светить 5 часов в день от 17 до 22 часов.

"Час работы иллюминаций по мощности как одно кипячение чайника. Если не будет электричества в центре, то елка тоже не будет светить. Традиционной ярмарки не будет. Отпразднуем после победы", — подытожил Садовый.

Дискуссия вокруг установки елок в украинских городах

В Украине идет дискуссия, устанавливать ли елки в городах на фоне того, что в стране идет война. В частности, в Киеве все же решили установить главное новогоднее дерево, но концертной программы и фудмаркетов не будет.

А вот в Тернополе отказались устанавливать на новогодние праздники елку. В городе будет домик Святого Николая и Рождественская шопка.

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