Підтримка мобілізації в РФ та звинувачення НАТО: що знайшла СБУ під час обшуків УПЦ МП у Львові

СБУ у середу, 14 грудня, провела обшуки в УПЦ МП у Львівській області. Там виявили документ про сприяння мобілізації в РФ та скріншот переписки зі звинуваченням НАТО у війні проти України.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

СБУ проводили контррозвідувальні заходи у Львівській єпархії Української православної церкви, Свято-Троїцькому храмі у Львові, притулку для знедолених у Дрогобичі, церкві Покрови Пресвятої Богородиці у Бориславі та у храмі преподобного Амфілохія Почаївського у Мостиськах.

Фото: Максим Козицький / Facebook

"В робочих кабінетах та особистих речах отців єпархії – фото документа щодо сприяння мобілізації російських громадян – "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами рф"; скрін переписки з звинуваченням натівців у війні в Україні; паспорт громадянина України, який фізично вже кілька років не перебуває на території єпархії (його доля невідома) і його розписки щодо повернення боргових зобов’язань", - повідомив Козицький.

Фото: Максим Козицький / Facebook

Фото: Максим Козицький / Facebook

Фото: Максим Козицький / Facebook

Також там знайшли антиукраїнську літературу російського видавництва, яка нівелює духовне значення української церкви та пропагує міжконфесійну ворожнечу.

Фото: Максим Козицький / Facebook

Як йдеться у сюжеті ТСН, слідчі розповіли, що вони виявили російські видання, зокрема Біблію з фотографією російського патріарха Кирила.

Обшуки в церквах УПЦ МП

СБУ взялась за діяльність УПЦ ПМ. У їхніх храмах, соборах та монастирях проводяться масштабні обшуки через підозри щодо сприяння отців МП Росії та окупантам.

У Херсоні на території Успенського собору, очільник якого був у Кремлі під час проголошення анексії регіону та втік до Росії, знайшли російські паспорти , які священники отримали під час окупації. Також там було багато проросійської літератури.

, які священники отримали під час окупації. Також там було багато проросійської літератури. У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії і Скиту в Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок із росіянами.

У Ковельському районі знайдено тексти молитов за країну-агресорку та російські "підручники", в яких вихваляють путінський режим.

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі в Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

Майже під час кожного обшуку СБУ знаходить схожі антиукраїнські матеріали. 11 грудня президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

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