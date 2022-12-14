СБУ прийшла з обшуками до однієї з церков УПЦ МП у Львові

У середу вранці, 14 грудня, Служба безпеки України прийшла з обшуками однієї з церков Української православної церкви (Московський патріархат) у Львові.

Про це повідомляє "Еспресо.Захід".

"Слідчі дії розпочалися вранці на вулиці Героя України Тараса Хамера, колишня Короленка. Наразі правоохоронці працюють. Деталі повідомимо згодом…", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів УПЦ МП.

Обшуки СБУ на території церков Української православної церкви МП

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. В УПЦ МП спочатку заявили, що відео – фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був змушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Після цього священика відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Також під час перевірок у приміщеннях храмів на Буковині знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

Крім того, СБУ викрила керівника однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію Росії і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Зокрема, священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. На ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх, які за попередніми даними, не були завантажені з Мережі, а відзняті на відеокамеру.

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