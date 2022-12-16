У Львові виявили склад із викраденими запчастинами до військової авіатехніки на 250 мільйонів: фото

Мова йде про датчики та інші комплектувальні запчастини, призначені для військової авіатехніки.

У Львові виявили склад із викраденими запчастинами до військової авіатехніки. За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

Про це повідомили у Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, із території оборонного підприємства було викрадено комплектуючі деталі до військової авіатехніки.

Під час обшуків у торгівельному павільйоні на одному із ринків Львова правоохоронці виявили і вилучили понад 18 тисяч запчастин до військової авіатехніки, зокрема літаків МІГ.

Також правоохоронці в іншій області виявили понад 40 тисяч аналогічних запчастин, технічну документацію, телефони та інші речові докази у цій справі.

Мова йде про датчики та інші комплектувальні запчастини, призначені для військової авіатехніки.

За попередніми оцінками, вартість вилученого становить понад 250 млн грн.

Триває слідство, вирішується питання щодо призначення низки експертиз та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

"Враховуючи, що за оцінками спеціалістів вилучені запчастини відносяться до категорії дефіцитних комплектуючих, буде вирішуватись питання щодо їх найшвидшої передачі на потреби ЗСУ", - повідомили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, депутат ОПЗЖ передав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

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