Під Львовом 16-річний хлопець потрапив до реанімації: на уроках вживав наркотики

У селі Солонка, що під Львовом, госпіталізували 16-річного хлопця, який ймовірно отруївся наркотиками.

Про це пише Zaxid.net.

Хлопця госпіталізували у понеділок, 12 грудня. За даними видання, йому стало зле під час уроків. У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф повідомили, що хлопця доправили із підозрою на отруєння наркотиками. Його стан був тяжкий і підлітка відправили до реанімації Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру.

Медики зазначили, що хлопця до них привезли втратою із свідомості, запамороченням, загальною слабістю, розширенням зіниць. Зараз йому вже краще і загрози життю немає.

Лікарі не повідомляють, через які саме наркотики госпіталізували хлопця, проте за неофіційними даними, школярі під час уроків курили у школі марихуану. У школі Солонки інцидент не прокоментували, поліція повідомила, що до них не надходило звернення про отруєння наркотиками.

Нагадаємо, в Одеському районі сталась страшна смерть цивільного подружжя. Слідство ще триває, проте попередньо встановлено, що вони померли від передозування наркотиками.

Також у Львові розгулював голий 44-річний місцевий житель Павло К., якого за тиждень чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’яніння.

Читайте також: