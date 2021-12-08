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В центре Львова погиб 27-летний мужчина

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В центре Львова погиб 27-летний мужчина

pixabay.com

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

В центре Львова по ул. Шота Руставели, в среду, 8 декабря, погиб 27-летний мужчина, работавший на строительстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Трагедия произошла в 14.20. Известно, что мужчина выполнял строительные работы на шестом этаже. Вдруг он сорвался с высоты и упал. От полученных травм потерпевший скончался на месте трагедии.

Личность покойного установили. Это – мужчина 1994 года рождения.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

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