В центре Львова погиб 27-летний мужчина

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
В центре Львова по ул. Шота Руставели, в среду, 8 декабря, погиб 27-летний мужчина, работавший на строительстве.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Трагедия произошла в 14.20. Известно, что мужчина выполнял строительные работы на шестом этаже. Вдруг он сорвался с высоты и упал. От полученных травм потерпевший скончался на месте трагедии.
Личность покойного установили. Это – мужчина 1994 года рождения.
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.
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