У Львівській області рятувальники знайшли труп чоловіка під час гасіння пожежі

У Львівській області рятувальники знайшли труп чоловіка під час гасіння пожежі

Усі обставини події встановлюють правоохоронці.

У вівторок, 7 грудня, у с. Тичок Червоноградського району, що на Львівщині, під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники знайшли труп чоловіка.

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Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла о 09:17 год. в дерев’яному житловому будинку, критому шифером, розміром 15×15 м. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 57-річного власника будинку.

Пожежу загасили о 10:26 год. Вогонь знищив дах та речі домашнього вжитку на площі 80 м2. Причину виникнення займання і всі обставини події встановлюють правоохоронці.

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