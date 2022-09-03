У центрі Львова посеред вулиці зарізали чоловіка

Поранений помер в операційному відділенні.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

"Правоохоронці встановили особу загиблого – 37-річного мешканця Закарпатської області. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 44-річний львів’янин. Між чоловіками виник конфлікт на проспекті Чорновола у Львові, під час якого старший завдав молодшому удару ножем в область живота, заподіявши йому тілесні ушкодження, від яких той помер у лікарні", - зазначили правоохоронці.

Нападника оперативно розшукали і затримали. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що у Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

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