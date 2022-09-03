У центрі Львова посеред вулиці зарізали чоловіка

44-річний львів’янин вдарив ножем жителя Закарпатської області під час конфлікту.
Поранений помер в операційному відділенні.
Про це повідомили у поліції Львівської області.
"Правоохоронці встановили особу загиблого – 37-річного мешканця Закарпатської області. Також встановлено, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 44-річний львів’янин. Між чоловіками виник конфлікт на проспекті Чорновола у Львові, під час якого старший завдав молодшому удару ножем в область живота, заподіявши йому тілесні ушкодження, від яких той помер у лікарні", - зазначили правоохоронці.
Нападника оперативно розшукали і затримали. За цим фактом слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Раніше стало відомо, що у Києві суд призначив покарання чоловіку, який через ревнощі вбив товариша.
Читайте також:
- Напився і зарізав дружину на очах дітей: на Буковині засудили 40-річного чоловіка
- Тіло спалив, а рештки закопав на смітнику: на Полтавщині чоловік жорстоко розправився з односельчанином
- На Сумщині чоловік вбив брата, а тіло заховав за наказом голосу згори
- Під Одесою знайшли тіло оголеної жінки у сміттєвому баку (фото)