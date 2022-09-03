В центре Львова посреди улицы зарезали мужчину

44-летний львовянин ударил ножом жителя Закарпатской области во время конфликта.

Раненый скончался в операционном отделении.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Правоохранители установили личность погибшего — 37-летнего жителя Закарпатской области. Также установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый 44-летний львовянин. Между мужчинами возник конфликт на проспекте Чорновила во Львове, во время которого старший нанес младшему удар ножом в область живота, причинив ему телесные повреждения, от которых тот скончался в больнице", — отметили правоохранители.

Нападающего оперативно разыскали и задержали. По этому факту следователи территориального подразделения полиции при процессуальном руководстве Галицкой окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Киеве суд назначил наказание мужчине, который из-за ревности убил товарища.

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