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Викрадали, катували та вимагали гроші: на Львівщині затримали "добробат", який нападав на людей

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Викрадали, катували та вимагали гроші: на Львівщині затримали "добробат", який нападав на людей

Фото: СБУ

У Львівській області затримали банду, яка під виглядом добровольчого формування тероборони нападала на людей.

Зловмисники катували, викрадали та вимагали грошей у потерпілих. 

Про це повідомили в СБУ. 

За даними слідства, до злочинної групи входило більше шести осіб. Підозрювані викрадали, катували людей та займались рекетом, штучно створюючи конфліктні ситуації. 

© СБУ
Фото: СБУ

"У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого", - йдеться у повідомленні. 

© СБУ
Фото: СБУ

СБУ затримала шістьох учасників банди. Їм інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу. 

Нагадаємо, на Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою.

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