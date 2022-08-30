Викрадали, катували та вимагали гроші: на Львівщині затримали "добробат", який нападав на людей

У Львівській області затримали банду, яка під виглядом добровольчого формування тероборони нападала на людей.

Зловмисники катували, викрадали та вимагали грошей у потерпілих.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до злочинної групи входило більше шести осіб. Підозрювані викрадали, катували людей та займались рекетом, штучно створюючи конфліктні ситуації.

Фото: СБУ

"У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

СБУ затримала шістьох учасників банди. Їм інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу.

Нагадаємо, на Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою.

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