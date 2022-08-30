Викрадали, катували та вимагали гроші: на Львівщині затримали "добробат", який нападав на людей

У Львівській області затримали банду, яка під виглядом добровольчого формування тероборони нападала на людей.
Зловмисники катували, викрадали та вимагали грошей у потерпілих.
Про це повідомили в СБУ.
За даними слідства, до злочинної групи входило більше шести осіб. Підозрювані викрадали, катували людей та займались рекетом, штучно створюючи конфліктні ситуації.
"У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Співробітники СБУ затримали організатора і активних учасників злочинної організації під час вимагання грошей в потерпілого", - йдеться у повідомленні.
СБУ затримала шістьох учасників банди. Їм інкримінують порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу.
Нагадаємо, на Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою.
Читайте також:
- Зеленський розповів про списки російських вбивць та катів
- Окупант з оточення Кадирова катував підлітка у Київській області – СБУ
- Розслідувачі встановили особу ката, який кастрував українського військовополоненого (фото)