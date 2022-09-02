На Львівщині у День знань з дна озера витягли тіло 13-річного хлопчика: відео

Трагедія сталася у місті Золочеві, на березі водойми, в якій купатися було заборонено.

У четвер, 1 вересня, коли в Україні традиційно відзначають День знань, у місті Золочеві Львівської області на Молодіжному озері потонув 13-річний хлопчик.

Про це повідомляє місцевий сайт “Золочів.нет”.

Фахівці водолазної служби витягнули на поверхню тіло хлопця та передали працівникам поліції.

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“Неповнолітня дитина пірнула у водойму, після чого деякий час не виринала. Водолазами тіло було піднято на поверхню. Дитині було 13 років", — повідомив у коментарі виданню слідчий Золочівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Микола Яремчук.

Зазначається, що хлопчик був у компанії підлітків, які відпочивали на озері без нагляду дорослих. Незважаючи на попереджувальні таблички з написами “Купатися заборонено”, він пірнув з дамби у воду.

Нагадаємо, у Львові у четвер, 1 вересня, спалахнула масштабна пожежа . Займання сталось на вулиці Стрийська, 45 на території колишнього автобусного заводу.

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