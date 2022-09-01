СБУ викрила у Львові проросійських агітаторів, які працювали на бойовиків "ЛНР": фото

СБУ заблокувала роботу мережі агітаторів, які зі Львова працювали на бойовиків "ЛНР".

Служба безпеки викрила проросійських пропагандистів, які зі Львова працювали на бойовиків "ЛНР", розсилаючи фейкову інформацію через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Також агітатори у соцмережах виправдовували злочини Росії в Україні.

Про це повідомили в СБУ.

Пропагандисти виконували чіткі інструкції кураторів із так званого "управління гуманітарних операцій ЛНР", яке підконтрольне російським спецслужбам.

"Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Їхньою основною метою було охопити якомога більше місцевої аудиторії", - йдеться у повідомленні.

Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини рф, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи.

Фото: Служба безпеки України

Фігуранту спави повідомлено про підозру за 5 статтями Кримінального кодексу України.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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