Торкнулася дроту: на Львівщині струмом вбило 10-річну дівчинку

У селі Глібовичі Львівського району 10-річну дитину вразило струмом з обірваного електричного дроту. Дівчинка загинула.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

За попередніми даними, через негоду в селі Глібовичі обірвало дріт лінії електропередачі.

До нього доторкнулася дівчинка. Внаслідок удару струму дитина загинула. У цей момент її батьків поруч не було.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (вбивство).

Нагадаємо, у Луцьку дівчину у ванні вбило струмом від мобільника на зарядці.

А у Полтавській області на подвір’ї нежилого домоволодіння двох місцевих жительок вразило струмом.

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