У Львові під час масажу 35-річна жінка впала в кому та перебуває у тяжкому стані: що сталось

В косметологічному центрі подію наразі не коментують.
У Львові під час масажу в одному із приватних медико-косметологічних центрів 35-річна жінка впала в кому та перебуває у тяжкому стані. У неї діагностували травму шийного відділу хребта.
Про це повідомляє zaxid.net.
Інцидент стався в одному з медико-косметологічних центрів на вулиці Пасічній у Львові. Під час масажу жінка знепритомніла. Її госпіталізували в тяжкому стані - вона була в комі.
В Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що пацієнтку госпіталізували до відділу анестезіології та інтенсивної терапії у тяжкому стані з травмою шийного відділу хребта. За життя жительки Львова борються медики, наразі її стан вдалося стабілізувати. Через інцидент лікарі звернулися до поліції.
"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка", - повідомили медики.
В косметологічному центрі, де сталася трагедія, наразі подію не коментують.
Нагадаємо, в Івано-Франківську масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Від отриманих травм та померла.
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