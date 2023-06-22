У Львові під час масажу 35-річна жінка впала в кому та перебуває у тяжкому стані: що сталось

У Львові під час масажу в одному із приватних медико-косметологічних центрів 35-річна жінка впала в кому та перебуває у тяжкому стані. У неї діагностували травму шийного відділу хребта.

Про це повідомляє zaxid.net.

Інцидент стався в одному з медико-косметологічних центрів на вулиці Пасічній у Львові. Під час масажу жінка знепритомніла. Її госпіталізували в тяжкому стані - вона була в комі.

В Першому медичному об'єднанні Львова повідомили, що пацієнтку госпіталізували до відділу анестезіології та інтенсивної терапії у тяжкому стані з травмою шийного відділу хребта. За життя жительки Львова борються медики, наразі її стан вдалося стабілізувати. Через інцидент лікарі звернулися до поліції.

"Нейрохірурги зафіксували шию, стан жінки покращується, спостерігається позитивна динаміка", - повідомили медики.

В косметологічному центрі, де сталася трагедія, наразі подію не коментують.

Нагадаємо, в Івано-Франківську масажистка під час роботи випадково підпалила клієнтку. Від отриманих травм та померла.

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