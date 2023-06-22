"Кричав, що війни немає": історія з львівським блогером, який обзивав поранених воїнів, отримала продовження

Один із воїнів, на яких накинувся блогер, на війні втратив 31-річного сина.

У Львівській області скандальний блогер Мар'ян Чава накинувся на поранених воїнів, яких з фронту перевели на роботу до військкомата. Житель Львівщини викрикував, що "війни офіційно немає", та провокував воїнів на конфлікт, щоб потім звинуватити захисників у побитті. Після цього Чавою зацікавилися українські спецслужби.

Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався у Дрогобичі. Там скандальний блогер накинувся на військових. Він заявив, що "їм потрібно зробити простіше обличчя", та вигукував, щоб "більше їх тут не бачив".

На Львівщині блогер провокував поранених бійців ЗСУ, які роздавали повістки на вулиці

Після цього скандаліст опублікував своє відео в соцмережах. Поранених військових, яких з фронту перевели до військкомату, упізнали побратими з передової та обурилися поведінкою жителя Львівщини.

Один із воїнів, на якого накинувся блогер - 23-річний Артем Бєлоусов, який воював від 18 років у складі бойової 24-ї бригади Короля Данила. Хлопець у коментарі каналу "Ми - Україна" розповів, що на війні втратив око та має другу групу інвалідності. Після цього його перевели на роботу до військкомату.

"Ми не забираємо, як розказують, не пакуємо людей у машини, не веземо на фронт. Ми перевіряємо просто, чи немає ухилянтів. Вони вибігли просто і почали зразу розказувати нам, які ми погані, що війни у нас в країні немає офіційно. Вони вважають, що ми всі якісь сини депутатів, що ми покупували якісь собі довідки", - каже Артем.

Інший військовий - 57-річний Михайло Андрієвський. Він був близько року на передовій, воювати пішов разом із сином. 24 грудня 2022 року його 31-річного сина вбили російські окупанти.

"Він почав обзивати нас військовими злочинцями, провокував. Він хотів, щоб хтось із нас його вдарив. Добре, що я стримався", - каже Михайло.

Після скандалу Мар'ян Чава видалив своє відео та заблокував доступ до соцмереж. Також він не відповідає на телефонні дзвінки.

Побратими військових, які зараз перебувають на Бахмутському напрямку, обурені діями блогера. Воїни, яких образив блогер, кажуть, що не чекають на перепрошення та пропонують Чаві реабілітуватися, допомагаючи ЗСУ.

Речниця Львівського обласного ТЦК Марія Левко каже, що агресія до військових, які роздають повістки, трапляється чи не щодня, оскільки чоловіки вважають, що їх одразу відправлять на передову, чого насправді немає.

Нагадаємо, на Львівщині стався скандал, оскільки блогер провокував поранених бійців ЗСУ, яких перевели в тил роздавати повістки.

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