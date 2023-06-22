Хотіли створити "республіку Галичина" і приєднати до Польщі: як у Львові роками працювали агенти Росії

У Львові судять колишню очільницю забороненої в Україні проросійської партії "ОПЗЖ" Інну Іваночко. Слідство вважає, що вона від 2015 року активно співпрацювала з Росією, поширювала фейки про нашу державу та разом зі спільниками хотіла, щоб західні області відділилися від України.

Про це пише "Судовий репортер".

Львів'янка мала позивний "Інга"

Видання зазначає, що суд над підозрюваною відбувається у відкритому режимі. Під час суду прокурор Андрій Никеруй повідомив, що Інна Іваночко співпрацювала з російськими спецслужбами від 2015 року, у неї був позивний "Інга". Жителька Львова поширювала брехню про Україну до лютого 2022 року.

Свою вину підозрювана заперечує, заявивши, що від початку "військової операції" вона не спілкувалася з російськими пропагандистами та "не втекла з України".

Підозрювана активно виступала в етері пропагандистських ЗМІ

За даними слідства, від 2015 року Інна Іваночко як "експерт" активно виступала на російських пропагандистських каналах.

Ось приклади пропагандистських сюжетів за її участі: "Український серіал "Незалежність". На зв'язку Львів", "Виродки при владі", "Інна Іваночко: Українці своїми руками перетворюють квітучу республіку на руїну. І радіють", "Україна сьогодні - гірша, ніж у 90-ті", "У війні винні ми самі: львівський політик Інна Іваночко", "Позбавлення громадянства за російський паспорт - ще один крок у перетворенні України на анти-Росію" тощо.

Прокуратура вважає, що вона поширювала фейки про "нацизм в Україні" та створення "анти-Росії", щоб негативно висвітлити нашу державу, що зрештою дозволило Путіну оголосити про так звану "денацифікацію".

У Львові судять підозрювану в державній зраді / Фото: Судовий репортер

На початку війни двоє жителів Львова звернулися до СБУ через діяльність Іваночко

Все почалося з того, що в березні 2022 року до СБУ звернулися співробітники ТОВ "Консорціум агентств економічної безпеки", генеральним директором яких був Володимир Мальсагов. Вони повідомили, що їхня компанія у Львові, ймовірно, є російською агентурною мережею.

Слідство вважає, що Мальсагов - відомий львівський адвокат, який, ймовірно, ще 2011 року був завербований Росією. Він до 2021 року вільно їздив до Москви. Колаборант помер 2021 року через коронавірус.

2015 року скандальний адвокат працевлаштував Іваночко.

"До 2014 року в кабінеті Мальсагова стояв прапорець ФСБ, а Іваночко, судячи з усього, була в курсі проросійської діяльності Мальсагова та користувалася його підтримкою. Вказані особи, судячи з усього, були пов’язані проросійськими організаціями у Львові. За вказівками громадян РФ, які, ймовірно, причетні до діяльності російських спецслужб, проводили діяльність, спрямовану на федералізацію України, створення окремої "республіки Галичина", а в подальшому приєднання до Польщі", - повідомив один зі свідків.

Інший співробітник компанії підтвердив, що Мальсагов та Іваночко пропагували ідею від’єднання Галичини від України.

Мальсагов та Іваночко. 2017 рік / Фото: Судовий репортер

Хотіли "особливий статус для Львова" та "політичну й економічну автономію Західної України"

Слідчі провели обшуки в кабінеті покійного колаборанта та знайшли в його комп'ютері документи, які свідчать про те, що він та Інна Іваночко активно співпрацювали з російськими спецслужбами.

Також у Львові виявили сотні людей, які виконували завдання колаборанта. Деякі з них уже отримали підозри.

Серед документів були знайдені докази того, що колаборанти хотіли посилити сепаратизм на заході України. Зокрема йшлося про "особливий статус Львова" та "політичну й економічну автономію Західної України".

У комп'ютері Мальсагова був виявлений такий лист до його російського куратора:

"Добрий день, щодо проведення запропонованих заходів пропонується робота за такою схемою:

підготовка заяви на подання законопроєкту щодо особливого статусу Галичини;

попереднє узгодження проєкту з вами. Оголошення по Львівській області міської сесії, заяви про внесення підготовленого законопроєкту;

проведення пресконференції з цього питання, широке висвітлення проведеного заходу в ЗМІ - центральних і регіональних;

підготовка і проведення автопробігу, з підтвердженими гаслами - "Від Збруча до кордону".

Колаборант також підтверджував активну діяльність Іваночко.

Що каже захист Іваночко

Адвокатка підозрюваної Світлана Новицька в суді заперечувала, щоб суд долучив ці матеріали до розгляду справи. Проте прокурор наголосив, що обшуки були законними.

Світлана Новицька також наполягає, що її підзахисна мала право на подібну діяльність, а справу проти неї вважає "сфальсифікованою".

У Львові виявили агентурну мережу РФ / Фото: Судовий репортер

Нагадаємо, в серпні 2022 року затримали очільницю Львівської обласної організації партії "Опозиційна платформа – За життя" та громадського руху Віктора Медведчука "Український вибір – право народу" на Львівщині. Її підозрюють у держзраді.

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