Коснулась провода: на Львовщине током убило 10-летнюю девочку

Ребенок скончался на месте.
В селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.
По предварительным данным, из-за непогоды в селе Глебовичи оборвало проволоку линии электропередачи. К нему прикоснулась девочка. В результате удара тока ребенок погиб. В этот момент ее родителей рядом не было.
По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (убийство).
Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.
А в Полтавской области во дворе нежилого домовладения двух местных жительниц убило током.
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