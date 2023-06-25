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Коснулась провода: на Львовщине током убило 10-летнюю девочку

Коснулась провода: на Львовщине током убило 10-летнюю девочку

Ребенок погиб из-за поражения током / Фото: pixabay.com

Ребенок скончался на месте.

В селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

По предварительным данным, из-за непогоды в селе Глебовичи оборвало проволоку линии электропередачи. К нему прикоснулась девочка. В результате удара тока ребенок погиб. В этот момент ее родителей рядом не было.

По этому факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 (убийство).

Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.

А в Полтавской области во дворе нежилого домовладения двух местных жительниц убило током.

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