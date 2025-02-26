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Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – на скільки

Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон – на скільки

Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Його триматимуть під вартою без права на заставу щонайменше до 24 квітня.

Суд продовжив запобіжний захід В’ячеславу Зінченку, підозрюваному у справі про вбивство Ірини Фаріон.

Про це повідомляє "Новини.Live". 

Його триматимуть під вартою без права на заставу щонайменше до 24 квітня.

Підозрюваного звинувачують в умисному вбивстві, що передбачає можливе покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Наступне судове засідання призначене на 10 березня.

Нагадаємо, що 13 лютого, на засіданні суду підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірина Фаріон – В'ячеслав Зінченко на суді заявив, що не визнає своєї провини.

19 липня 2024 року невідомий чоловік вистрелив у голову Ірини Фаріон з пістолета без глушника.

25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

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