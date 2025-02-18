На Львівщині адвокат ошукав двох дружин військових

На Львівщині затримано адвоката, який ошукав двох дружин військовослужбовців на понад мільйон гривень.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний ошукав двох дружин військовослужбовців. Одній пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, але нічого не робив, а іншій зобов’язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв’язку із загибеллю чоловіка", — йдеться в повідомленні.

Адвокат, обіцяючи допомогу жінкам, використав їхній пригнічений стан для виманювання грошей. Він запевнив потерпілих, що має досвід і "зв'язки".

"Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваного затримали після отримання частини коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Тепер перевіряється його причетність до подібних схем.

Нагадаємо, шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн грн.

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