Скандал із домаганнями в ЛНУ: 87-річного викладача відсторонили від роботи

Професора Львівського національного університету імені Івана Франка Йосипа Лося відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях на адресу 87-річного викладача.

Про це повідомив в.о. декана факультету журналістики ЛНУ ім. Івана Франка Мар'ян Лозинський, інформує "Суспільне".

Водночас представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний закликав "усіх, хто постраждав, звертатися за допомогою".

Своєю чергою речниця Національної поліції Львівщини Світлана Добровольська повідомила виданню, що звернень до правоохоронців не надходило.

"Під час моніторингу соцмереж було виявлено цю публікацію. За цим фактом проводиться перевірка", – додала речниця поліції.

Нагадаємо, напередодні журналістка видання NGL.media Катерина Родак повідомила в Мережі про домагання з боку Лося, які відбувалися, коли авторці допису було 19 років.

Сам професор відкидає усі звинувачення з боку колишньої студентки, називаючи їх "провокацією". Однак ТСН.ua відомо, що інформація від Родак може бути цілком правдивою, адже одна із журналісток нашої редакції також зазнала домагань з боку Лося під час навчання на факультеті журналістики.