"Ти що, жартуєш?": викладач Львівського університету відповів на звинувачення у домаганнях до студенток

Йосип Лось, 87-річний професор Львівського університету, прокоментував звинувачення колишньої студентки у домаганнях, заперечивши їх та назвавши "провокацією".

Про це пише lviv.media.

Колишня студентка факультету журналістики ЛНУ, де 87-річний професор Йосип Лось викладає від початку 1970 років, розповіла, що він домагався її під час навчання, а інші випускниці підтвердили подібний досвід, заявивши, що педагог не лише торкався їх, але й намагався цілувати.

Про це розповіла кореспондентка NGL.media Катерина Родак на своїй сторінці у Facebook.

На факультеті знали: історія колишньої студентки

Вона поділилася історією про домагання з боку викладача факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка Йосипа Лося, яких вона зазнала під час навчання.

За її словами, під час складання заліку викладач почав вести особисту розмову, торкаючись її руки.

“Коли мені було 19 років, то викладач із зарубіжної преси Й. Лось на факультеті журналістики закрився зі мною в своєму кабінеті. Я мала скласти залік. Ми були удвох, і я дуже довго слухала його лекцію про те, що я особлива, що мені потрібен особливий чоловік — арієць, українець, з хорошою генетикою. І що треба вагітніти”, — написала Родак.

За її словами, викладач також переконував її у тому, що вона має працювати лише там, де він скаже, не спілкуватися з подругами, а також відмовитися від носіння джинсів із відкритими колінами.

Вона написала, що на факультеті журналістики було добре відомо про таку поведінку професора.

"І це все зводилось до "хі-хі, ха-ха", ой, поцьомав когось в губи, когось помацав, комусь сказав щось непристойне — ну він же старий, така людинка з "привітом", не перебільшуй. І таке сприйняття його дій дозволяло професору продовжувати свою поведінку", — розповіла журналістка.

За її словами, після цього вона більше не залишалася з викладачем наодинці і переконувала себе, що це була просто “кумедна ситуація”.

Коментар викладача

У коментарі виданню Йосип Лось категорично заперечив усі звинувачення та назвав ситуацію "провокацією".

“Які домагання, ти що, жартуєш? Я від нікого нічого не вимагаю, просто прошу, щоб вони добре вчилися. Та це брехня, ви знаєте скільки мені років? Ну то смішно, я вже своє від цей… Я вже прадідусь, не просто дідусь, а прадідусь”, — заявив він.

Коли ж його запитали, чому тоді колишні студентки поскаржилися на його поведінку, Лось назвав їх "свинями": “Тому що свині, пацята. Це провокація, хтось провокує, вороги. Не вірте, це ж гріх великий”.

На аргумент, що про його поведінку говорять жінки, які зараз є відомими журналістками та працюють у медіа, професор сказав: “Ну і що з того, може, видання хороші, але як люди — це свині”.

Також кореспонденти видання звернулися по коментар до в.о. декана факультету Мар’яна Лозинського, однак відповіді ще не отримали. В університеті також поки не відреагували на ситуацію.

Нагадаємо, раніше йшлося про скандал із домаганнями режисера Молодого театру та викладача Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса. Поліція відкрила справу.