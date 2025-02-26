Суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Ирины Фарион – на сколько

Его будут содержать под стражей без права на залог по меньшей мере до 24 апреля.

Суд продолжил меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемому по делу об убийстве Ирины Фарион.

Об этом сообщает "Новости. Live".

Его будут содержать под стражей без права на залог по меньшей мере до 24 апреля.

Подозреваемый обвиняется в преднамеренном убийстве, что предусматривает возможное наказание в виде пожизненного заключения.

Следующее судебное заседание назначено на 10 марта.

Напомним, что 13 февраля, на заседании суда подозреваемый в убийстве языковеда Ирина Фарион — Вячеслав Зинченко на суде заявил, что не признает свою вину.

19 июля 2024 года неизвестный мужчина выстрелил в голову Ирины Фарион из пистолета без глушителя.

25 июля президент Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.