Двірник побив чоловіка, бо той заступився за безпритульних котів: яке рішення ухвалив суд Львова

У Львові суд визнав винним працівника ЛКП "Балатон" у нанесенні легких тілесних ушкоджень чоловіку, який заступився за безпритульних котів.

Про це йдеться в оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень вироку.

Інцидент стався на вулиці Лляній у Львові влітку минулого року. Під час прибирання території біля будинку №9 двірник, намагаючись прогнати котів, почав їх ганяти віником, а потім навіть кидав каміння. Конфлікт між ним і чоловіком, який намагався захистити тварин, переріс у бійку, в ході якої двірник кілька разів вдарив потерпілого палицею. Постраждалий отримав синці та садна.

Суд призначив працівнику ЛКП "Балатон" штраф у розмірі 510 гривень. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

Нагадаємо, на Львівщині адвокат ошукав двох дружин військових.

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