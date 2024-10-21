Садовый сделал заявление об открытии аэропорта во Львове во время войны

Чиновник считает, что во время войны хотя бы одно из аэродромов должен работать.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопрос открытия аэропорта в городе должны обсуждать эксперты по безопасности. В то же время он сказал, что хотя бы один аэропорт в Украине должен работать.

Об этом Садовый сказал в интервью "РБК-Украина".

Мэр Львова отметил, что есть вопросы безопасности государства и вопросы безопасности людей.

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"Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (открытие аэропорта во Львове – ред.) обсуждается в экспертных кругах", – сказал Садовый.

Он добавил, что журналисты первыми узнают о принятии решения об открытии аэропорта.

"Есть много аэропортов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", – озвучил свою позицию мэр.

Напомним, в мае глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что аэропорт "Львов" могут открыть для полетов гражданской авиации, но это произойдет только тогда, когда закроют небо над областью.

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