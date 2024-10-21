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Садовый сделал заявление об открытии аэропорта во Львове во время войны

Садовый сделал заявление об открытии аэропорта во Львове во время войны

Аэропорт во Львове / Фото: УНИАН

Чиновник считает, что во время войны хотя бы одно из аэродромов должен работать.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопрос открытия аэропорта в городе должны обсуждать эксперты по безопасности. В то же время он сказал, что хотя бы один аэропорт в Украине должен работать.

Об этом Садовый сказал в интервью "РБК-Украина".

Мэр Львова отметил, что есть вопросы безопасности государства и вопросы безопасности людей.

"Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (открытие аэропорта во Львове – ред.) обсуждается в экспертных кругах", – сказал Садовый.

Он добавил, что журналисты первыми узнают о принятии решения об открытии аэропорта.

"Есть много аэропортов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был бы работать", – озвучил свою позицию мэр.

Напомним, в мае глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что аэропорт "Львов" могут открыть для полетов гражданской авиации, но это произойдет только тогда, когда закроют небо над областью.

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