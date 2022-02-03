Волна "Омикрона" в Украине подходит к пику, следующие две недели будут самыми тяжелыми — врач

По словам медика, на пике в Украине будет 200 тысяч случаев коронавируса в сутки.
Волна нового штамма "Омикрон" в Украине подходит к пику, количество инфицированных возрастет до 200 тысяч в сутки. Такое мнение высказал врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.
"Как я и прогнозировал, на пике мы будем иметь больше 200 тысяч новых случаев в сутки. Сейчас просто мы тестируем менее 200 тысяч в сутки, поэтому у нас только 40 тысяч новых случаев в сутки и 4 из 5 украинцев не попадают в статистику. Поэтому у нас получается, что примерно 2% заболевших попадает в больницу, сегодня 4000+ госпитализированы", — написал медик в своем канале в Telegram.
По его словам, большинство тех, кто попадает сейчас с коронавирусом в больницы, заболели впервые.
"Следующие две-три недели будут самыми сложными, а дальше волна должна пойти на спад", — подытожил врач.
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