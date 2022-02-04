"Выгонял из дома и говорил, что он не его сын": на Львовщине мужчина из-за детских оскорблений убил отца

После избиения отца мужчина пошел ночевать к другу.
В Турковском районе Львовской области сын убил родного отца из-за детских оскорблений. Муж до смерти избил потерпевшего и пошел спать к другу. За это его приговорили к семи годам и двум месяцам лишения свободы.
Об этом идет речь в приговоре Турковского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина 5 июля 2021 жестоко избил родного отца, из-за чего тот умер. Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся. Он рассказал, что в день трагедии пьянствовал с отцом. Затем между ним произошел конфликт, во время которого мужчина жестоко избил потерпевшего. Он рассказал, что мотивом избиения стало то, что покойный издевался над ним в детстве: он называл его не своим сыном, выгонял из дома, из-за чего он был вынужден ночевать вне дома.
После избиения подозреваемый пошел ночевать к своему другу. Одна из сестер подозреваемого не пришла в суд, но подала заявление, в котором попросила брата строго не наказывать. Другая сестра подозреваемого в суде объяснила, что она нашла тело покойного и добавила, что ее брат злоупотреблял алкоголем.
Суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 121 УК Украины и приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы.
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