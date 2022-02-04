Во Львове судили мужчину, который украл в маршрутке кошелек "Gucci", а в нем оказалось всего 3 грн

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.
Во Львове к 120 часам исправительных работ приговорили мужчину, который украл кошелек "Gucci", однако в нем оказалось всего 3 грн, банковские и дисконтные карты.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, уроженец Закарпатской области в маршрутке №154 украл у женщины кошелек, стоимостью 366 грн, в котором было всего 3 грн, банковские и дисконтные карты. Вора-неудачника задержали пассажиры автобуса и вызвали полицию.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 186 УК Украины и приговорил к 120 часам исправительных работ. Также он должен заплатить 628 грн за проведение экспертиз.
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