Во Львове судили мужчину, который украл в маршрутке кошелек "Gucci", а в нем оказалось всего 3 грн

Во Львове судили мужчину, который украл в маршрутке кошелек "Gucci", а в нем оказалось всего 3 грн

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Во Львове к 120 часам исправительных работ приговорили мужчину, который украл кошелек "Gucci", однако в нем оказалось всего 3 грн, банковские и дисконтные карты.

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Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, уроженец Закарпатской области в маршрутке №154 украл у женщины кошелек, стоимостью 366 грн, в котором было всего 3 грн, банковские и дисконтные карты. Вора-неудачника задержали пассажиры автобуса и вызвали полицию.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 186 УК Украины и приговорил к 120 часам исправительных работ. Также он должен заплатить 628 грн за проведение экспертиз.

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