Продавала водку на разлив: во Львовской области женщину оштрафовали на 85 тыс. грн

Продавала водку на разлив: во Львовской области женщину оштрафовали на 85 тыс. грн

Подозреваемая вину признала и раскаялась.

В Николаевском районе Львовской области предпринимательницу оштрафовали на 85 тыс. грн за то, что она продавала водку на разлив.

Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина торговала в одном из магазинов. Там она на разлив продавала водку без акцизных марок. У женщины не было документов, подтверждающих качество продукции. Алкоголь она разливала в своем гараже и продавала в пластиковых бутылках.

В ноябре 2021 года полиция провела обыски в квартире и в магазине женщины, где обнаружила несанкционированный алкоголь.

На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Ее признали виновной по ч.1 ст. 204 УК и оштрафовали на 85 тыс. грн.

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