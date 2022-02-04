Продавала водку на разлив: во Львовской области женщину оштрафовали на 85 тыс. грн

Подозреваемая вину признала и раскаялась.
В Николаевском районе Львовской области предпринимательницу оштрафовали на 85 тыс. грн за то, что она продавала водку на разлив.
Об этом идет речь в приговоре Николаевского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, женщина торговала в одном из магазинов. Там она на разлив продавала водку без акцизных марок. У женщины не было документов, подтверждающих качество продукции. Алкоголь она разливала в своем гараже и продавала в пластиковых бутылках.
В ноябре 2021 года полиция провела обыски в квартире и в магазине женщины, где обнаружила несанкционированный алкоголь.
На суде подозреваемая вину признала и раскаялась. Ее признали виновной по ч.1 ст. 204 УК и оштрафовали на 85 тыс. грн.
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