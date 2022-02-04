Во Львовской области суд запретил мужчине выходить на улицу после 22:00 и посещать рестораны

Мужчине также запретили выезжать за пределы района без разрешения полиции.
В Яворивском районе Львовской области суд запретил мужчине выходить на улицу после 22:00 и посещать все заведения общепита и отдыха, где торгуют разливным алкоголем, в частности — рестораны, кафе и другие.
Об этом идет речь в постановлении Мостиского районного суда Львовской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина в 2016 году освободился из мест лишения свободы. Тем не менее, он постоянно злоупотребляет алкоголем и нарушает общественный порядок. Поэтому местная полиция обратилась в суд с просьбой установить в отношении мужчины административный надзор.
На суде подозреваемый признался, что он действительно нарушает общественный порядок, однако хочет исправиться. Суд удовлетворил заявление полиции, установив на 1 год административный надзор за мужчиной, в соответствии с которым ему запретил :
- выходить из дома по месту жительства с 22:00. до 05:00;
- посещать те места и заведения, где продаются спиртные напитки на разлив и места отдыха молодежи и взрослых людей, где рабочий день прекращается после 22.00.
- без разрешения начальника ОП №1 Яворивского РПП ГУНП во Львовской области выезжать по личным делам за пределы Яворивского района Львовской области.
Напомним:
- На Закарпатье суд запретил местному жителю посещать бары. Кроме этого, мужчина не может выходить из дома ночью и уезжать из района без уведомления полиции.
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