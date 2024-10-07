На Львовщине в учебно-реабилитационном центре жестоко обращались с детьми и применяли к ним физическую силу.

Об этом сообщило издание "Украинская правда. Жизнь".

Редакция получила видео, на котором зафиксировано жестокое обращение с детьми в учебном заведении. Запись, переданная источником, была снята самими детьми. На кадрах видно, как воспитательница бьет ребенка железным прутом, а затем продолжает его бить кулаками, в том числе по голове, когда ребенок оказывается на диване.

На видео видно, как воспитательница агрессивно останавливает ребенка, когда ему удается вырваться, возвращает на диван и называет "скота", во время чего другие воспитанники наблюдают за актом насилия. Скандал относительно учебно-реабилитационного центра Львовской области, который занимается сиротами и детьми с особыми потребностями, вспыхнул в конце сентября после мониторингового визита уполномоченного по правам человека и волонтеров, которые выявили регулярные случаи физического, сексуального и психологического насилия над детьми.

3 октября представитель омбудсмена Ирина Суслова заявила, что отчет о жестоком обращении с детьми в учебно-реабилитационном центре является непубличным документом из-за чувствительной информации. По ее словам, он не будет обнародован, чтобы не навредить несовершеннолетним. Дмитрий Лубинец, уполномоченный по вопросам защиты прав человека, отметил, что дети и выпускники интерната сообщили о сексуальных действиях директора по воспитанницам, публичном унижении, а также угрозах избиением и помещением в психбольницу за нарушение порядка.

Во Львовской области в спецзаведении воспитательница издевалась над детьми

Во время проверки руководителя учебно-реабилитационного заведения отстранили от обязанностей, о чем сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В течение последних шести месяцев дети и взрослые обращались в Национальную полицию, местную службу по делам детей и департамент образования, но уполномоченные лица не реагировали на их заявления. Директор заведения "хвастался" своей безнаказанностью и связями.

Полиция Львовщины утверждала, что за указанный период не получала обращений, отвергая обвинения в бездействии. Последнее обращение было в 2023 году, когда представитель общественной организации жаловался на незаконные действия руководства центра. Тогда проверка не подтвердила заявленные факты. Полиция начала уголовное производство по статье о сексуальном насилии (ч. 3 ст. 153 УК Украины). По информации источников, сотрудники местного департамента образования якобы собирают деньги на адвоката для директора реабилитационного центра.

Напомним, во Львовской области возник скандал, связанный с обвинениями воспитанников интерната в адрес директора по издевательствам и сексуальному насилию. Воспитанники неоднократно жаловались на инциденты, но директор эти обвинения отрицает.

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