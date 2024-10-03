Во Львове спасли студента, который попал в ДТП с буйволом: детали инцидента (фото)

Львовские медики спасли 18-летнего студента, пострадавшего в смертельном ДТП с участием буйвола. Парень получил сложную черепно-мозговую травму, но уже поправляется.

Спасали юношу нейрохирурги Больницы Святого Пантелеймона, сообщили в Первом медобъединении Львова.

Авария произошла 30 сентября во Львовском районе. В то утро студент Львовской политехники Максим Андрейко отправился с другом из родного городка Угнив на учебу в областной центр. Подвозил ребят водитель легкового автомобиля. Вдруг в 6:00 вблизи села Ричка на дорогу выскочил буйвол. Из-за плохой видимости водитель не успел среагировать и погиб на месте.

Максим выжил, но получил травмы. Он пришел в себя, когда на место аварии прибыли спасатели. У парня сильно болели голова и шея, были выбиты зубы.

Рядом с местом ДТП лежал буйвол. Автомобиль стоял разбитый в кювете после столкновения с животным весом почти в тонну.

ДТП с буйволом во Львовской области/Фото: ДСНС Львовщины

ДТП с буйволом во Львовской области/Фото: ДСНС Львовщины

Маму Максима об аварии известили медики "скорой".

"Это было ужасно! Не могу передать, какие эмоции я испытала. Врачи спрашивали о болезнях ребенка и аллергии, а я не могла сосредоточиться. Они пытались меня успокоить, но хуже всего было узнать, что водитель погиб. Тогда я поняла, что не может быть, чтобы мой ребенок остался жив после этого. Но, слава Богу, мой сын выжил", – рассказала мама студента.

Как рассказали медики, Максим поступил к ним через несколько часов после аварии с тяжелой черепно-мозговой травмой. Парню срочно сделали компьютерную томографию и обнаружили вдавленный перелом лобной кости. Травма была серьезной, поэтому врачи решили провести срочную операцию, чтобы как можно быстрее убрать обломки кости.

Медики спасли студента, пострадавшего в ДТП с буйволом / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

"Мы успешно выполнили это вмешательство. Сейчас у Максима есть небольшой дефект в лобной кости — размером 2х2,5 сантиметра. Через месяц-два ему предстоит провести повторную операцию по закрытию этого дефекта", — рассказал руководитель центра нейрохирургии и неврологии, заведующий нейрохирургическим отделением Больницы Святого Пантелеймона Остап Федорко.

Сейчас Максиму лучше, врачи отмечают положительную динамику. Уже на следующий день после операции юноша начал самостоятельно передвигаться по палате.

Напомним, 30 сентября в ГСЧС сообщали, что во Львовской области водитель легковушки погиб в результате наезда на корову, а двое его пассажиров получили травмы.

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