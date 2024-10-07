На Львівщині у спецзакладі вихователька знущалась з дітей

На Львівщині у навчально-реабілітаційному центрі жорстоко поводились з дітьми та застосовували до них фізичну силу.

Про це повідомило видання "Українська правда. Життя".

Редакція отримала відео, на якому зафіксоване жорстоке поводження з дітьми в навчальному закладі. Запис, переданий джерелом, був знятий самими дітьми. На кадрах видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом, а потім продовжує її бити кулаками, зокрема по голові, коли дитина опиняється на дивані.

На відео видно, як вихователька агресивно зупиняє дитину, коли їй вдається вирватися, повертає на диван і називає "скотинякою", під час чого інші вихованці спостерігають за актом насильства. Скандал стосовно навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, який опікується сиротами та дітьми з особливими потребами, спалахнув наприкінці вересня після моніторингового візиту уповноваженого з прав людини та волонтерів, які виявили регулярні випадки фізичного, сексуального та психологічного насильства над дітьми.

3 жовтня представниця омбудсмена Ірина Суслова заявила, що звіт про жорстоке поводження з дітьми в навчально-реабілітаційному центрі є непублічним документом через чутливу інформацію. За її словами, його не буде оприлюднено, щоб не нашкодити неповнолітнім. Дмитро Лубінець, уповноважений з питань захисту прав людини, зазначив, що діти та випускники інтернату повідомили про сексуальні дії директора щодо вихованок, публічне приниження, а також погрози побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за порушення порядку.

На час перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу відсторонили від обов’язків, про що повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Протягом останніх шести місяців діти та дорослі зверталися до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, але уповноважені особи не реагували на їхні заяви. Директор закладу "хизувався" своєю безкарністю та зв’язками.

Поліція Львівщини стверджувала, що за вказаний період не отримувала звернень, відкидаючи звинувачення у бездіяльності. Останнє звернення було у 2023 році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру. Тоді перевірка не підтвердила заявлені факти. Наразі поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство (ч. 3 ст. 153 КК України). За інформацією джерел, співробітники місцевого департаменту освіти нібито збирають гроші на адвоката для директора реабілітаційного центру.

Нагадаємо, у Львівській області виник скандал, пов'язаний із звинуваченнями вихованців інтернату на адресу директора у знущаннях та сексуальному насильстві. Вихованці неодноразово скаржились на інциденти, але директор ці звинувачення заперечує.

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