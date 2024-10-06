На Львовщине женщина зарезала любовника, который на 27 лет старше ее

Во Львовской области женщина убила сожителя. Во время конфликта она нанесла мужчине несколько ударов ножом, а затем пыталась инсценировать убийство как самоубийство.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"Около часа ночи между 62-летним жителем Трускавца и его 35-летней сожительницей возник конфликт, во время которого женщина нанесла мужчине несколько ударов кухонным ножом, причинив смертельные травмы. После этого злоумышленница позвонила по телефону медикам и в дальнейшем пыталась инсценировать как самоубийство", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству, открытому при процессуальном руководстве Дрогобычской окружной прокуратуры, по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, завершено. Обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

За совершенное обвиняемой грозит наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет.

Напомним, в одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвыми супруги. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.

Читайте также: