На Львовщине полиция расследует загадочное убийство супругов в доме

Злоумышленник пока не задержан, продолжаются его поиски.

В одном из сел в Шептицком районе обнаружили мертвыми супругов. Злоумышленник скрылся с места происшествия на их автомобиле.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители установили личность погибшего – 51-летнего местного жителя, застреленного на территории собственного хозяйства. Кроме того, в жилом доме полицейские обнаружили тело его 48-летней супруги – также без признаков жизни, с травмами головы.

Было установлено, что после совершения преступления нападающий уехал на автомобиле убитого им владельца хозяйства.

Продолжается специальная полицейская операция.

По этому факту следователи Червоноградского отдела полиции, при процессуальном руководстве Червоноградской окружной прокуратуры, расследуют уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Хмельницкой области жена убила своего мужа во время обеда.

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