Через видео с TikTok 8-летний мальчик во Львове вставил себе в анус деталь Lego

Во время осмотра пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой оболочки толстой кишки.

Львовские хирурги областной больницы "Охматдет" оказали помощь 8-летнему мальчику, который сунул себе в анальное отверстие посторонние предметы — элемент конструктора Lego и металлический дротик. Он объяснил, что сделал это после просмотра видео с TikTok.

Об этом в пятницу, 4 октября, сообщили в пресс-службе Центра детской медицины.

Во время осмотра пациента, которого в больницу доставили родители, было обнаружено повреждение слизистой оболочки толстой кишки. Операция прошла удачно.

Как пояснила детский хирург Оксана Горбач, острый предмет в толстой кишке может привести к перфорации и серьезным осложнениям, и лечение тогда занимает длительное время. К счастью, родители мальчика вовремя обратились к врачам.

“Как правило, дети школьного возраста делают такие вещи сознательно, чтобы обратить внимание на себя или выразить какой-то протест. В этом случае мальчик объяснил, что сделал такое после просмотра видео в TikTok", — отметил детский хирург Назар Гаврилишин.

Медики советуют родителям контролировать контент, просматриваемый детьми в соцсетях, и следить за их психологическим состоянием, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.

Напомним, ранее во Львове медики больницы Святого Пантелеймона диагностировали у пациентки редкую болезнь, которая превратила жизнь 47-летней женщины в ужас.

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