Во Львовской области объявили штормовое предупреждение

5 января во Львове и области будет ветрено, временами будет падать дождь.

В четверг, 5 января, на Львовщине ожидаются сильные порывы ветра, из-за чего в области объявили штормовое предупреждение, и уровень опасности, желтый.

Об этом сообщил Львовский гидрометцентр.

"5 января погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. По Львовской области: Облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-6 ° тепла, днем 3 – 8° тепла", — говорится в сообщении.

Во Львове также прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Ветер юго-западный с переходом северо-западный, 9-14 м/с, порывы 17-22 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 6-8° тепла.

Мэрия Львова призвала горожан учитывать прогноз погоды и во время непогоды не советует ходить под раскидистыми деревьями, рекламными щитами, линиями электропередач и антеннами, потому что порывы ветра могут их повредить.

"В случае возникновения любых непредсказуемых ситуаций, просьба сообщать на "Горячую линию города" по номеру 15-80", — проинформировали во Львовском городском совете.

Погода в Украине 5 января

В четверг, 5 января, ухудшится погода. В Украину вернутся осадки в виде дождя, а местами – мокрого снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра.

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