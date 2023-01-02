Два года скрывалась: в центре Львова задержали женщину, разыскиваемую за убийство

Задержанная оказалась жительницей Харьковской области, которая находится два года в розыске.

В центре Львова патрульные задержали 35-летнюю женщину, которая находится в розыске за убийство.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Патрульные остановили женщину на проспекте Свободы за нарушение комендантского часа. Во время проверки документов 35-летней жительницы Харьковщины патрульные установили, что она находится в розыске за убийство, совершенное в 2020 году.

Патрульные сообщили инициатору розыска о задержании женщины и сопровождали ее в отделение полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств.

Напомним, во Львове задержан российский агент, который поселился рядом с энергетическим объектом под видом переселенца из Донбасса.

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