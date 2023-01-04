У Львівській області оголосили штормове попередження

5 січня у Львові та області буде вітряно, часом падатиме дощ.

У четвер, 5 січня, на Львівщині очікуються сильні пориви вітру, через що в області оголосили штормове попередження, І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив Львівський гідрометцентр.

"5 січня погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. По Львівській області: Хмарно. Часом дощ. Вітер південно-західний з переходом північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 1 – 6° тепла, вдень 3 – 8° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Львові також прогнозують хмарну погоду, часом дощ. Вітер південно-західний з переходом північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с. Температура вночі 1 – 3° тепла, вдень 6 – 8° тепла.

Мерія Львова закликала містян зважати на прогноз погоди і під час негоди не радить ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити.

"У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.", - поінформували у Львівській міській раді.

Погода в Україні 5 січня

У четвер, 5 січня, погіршиться погода. До України повернуться опади у вигляді дощу, а місцями - мокрого снігу. Крім того, очікуються сильні пориви вітру.

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