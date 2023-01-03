На Львовщине разоблачили сеть нелегальных конвертационных центров и изъяли более 150 млн грн (фото)

Во Львовской области разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов.

Во Львовской области разоблачили сеть нелегальных "конвертационных центров". Во время обыска было обнаружено более 150 миллионов гривен наличными.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, группа лиц создала сеть финансовых учреждений, через которые без уплаты налогов проводили незаконные финансовые операции для вывода наличных. Члены группы организовали реализацию наличных так называемым "конвертационным центрам", перемещение наличных средств между городами Украины и Евросоюза, а также нелегальный обмен валют и продажe криптовалюты", — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что схемой пользовались более 250 физических лиц и более 100 компаний.

В ходе обысков в пунктах обмена валюты, офисных центрах, которые использовались для деятельности группы, выявлено и изъято 152 млн грн наличных, черновые записи, компьютерную технику и другие вещественные доказательства.

Фото: Офис генерального прокурора

В настоящее время осуществляется досудебное расследование уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Фото: Офис генерального прокурора

Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и уведомлении о подозрении участникам группировки.

Напомним, в августе 2022 года во Львове разоблачили конвертационный центр, предоставлявший услуги по неуплате налогов. В так называемую "транзитно-конвертационную" группу входили предприятия, действовавшие на территории города.

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