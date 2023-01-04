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22-летний львовянин под наркотиками и алкоголем влетел на угнанном авто в остановку и сбил насмерть мужчину

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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22-летний львовянин под наркотиками и алкоголем влетел на угнанном авто в остановку и сбил насмерть мужчину

Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

От полученных травм потерпевший пешеход скончался на месте.

Вблизи Львова полицейские задержали нетрезвого водителя, который на угнанном автомобиле сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП произошло 3 января около 6:40 на автодороге "Львов-Рава-Русская" в поселке Куликов Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, 22-летний львовянин, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу встречного движения, далее — на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на местного жителя в возрасте 55 лет. После этого легковушка столкнулась с автопоездом Scania, запаркованном на обочине", — говорится в сообщении.

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Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, водитель Hyundai Sonata находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К тому же этот автомобиль он угнал на площади Вичевой во Львове около пяти часов утра.

По фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль, которым был совершен наезд, полицейские изъяли на арестплощадку.

За совершенное 22-летнему львовянину, причастному к незаконному завладению транспортным средством и к совершению ДТП, повлекшего смерть человека, грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник, 2 января, в Днепре на Набережной Победы, на территории храма Пресвятой Богородицы полиция со стрельбой задержала автомобиль Citroen. За рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне – ребенок около 2-х лет. Как рассказали в полиции, водительница создавала аварийные ситуации и не останавливалась по требованию правоохранителей.

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Дата публикации
Просмотры
808
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