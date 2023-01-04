22-летний львовянин под наркотиками и алкоголем влетел на угнанном авто в остановку и сбил насмерть мужчину

Вблизи Львова полицейские задержали нетрезвого водителя, который на угнанном автомобиле сбил насмерть пешехода.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

ДТП произошло 3 января около 6:40 на автодороге "Львов-Рава-Русская" в поселке Куликов Львовского района.

"Как предварительно установили правоохранители, 22-летний львовянин, управляя автомобилем Hyundai Sonata, выехал на полосу встречного движения, далее — на остановку общественного транспорта, где совершил наезд на местного жителя в возрасте 55 лет. После этого легковушка столкнулась с автопоездом Scania, запаркованном на обочине", — говорится в сообщении.

Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, водитель Hyundai Sonata находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. К тому же этот автомобиль он угнал на площади Вичевой во Львове около пяти часов утра.

По фактам следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Водителя задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Автомобиль, которым был совершен наезд, полицейские изъяли на арестплощадку.

За совершенное 22-летнему львовянину, причастному к незаконному завладению транспортным средством и к совершению ДТП, повлекшего смерть человека, грозит наказание — до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в понедельник, 2 января, в Днепре на Набережной Победы, на территории храма Пресвятой Богородицы полиция со стрельбой задержала автомобиль Citroen. За рулем автомобиля находилась женщина, а в салоне – ребенок около 2-х лет. Как рассказали в полиции, водительница создавала аварийные ситуации и не останавливалась по требованию правоохранителей.

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