Аноним "заминировал" львовскую ратушу: в мэрии проводят эвакуацию

Людей эвакуируют из ратуши из-за сообщений о заминировании.

Сегодня, 2 января, неизвестный сообщил о заминировании львовской ратуши — резиденции Львовского городского совета, расположенной на пл. Рынок, 1.

Об эвакуации из мэрии сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Поступило сообщение о заминировании здания львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию", – написал на своем канале в Telegram.

Как сообщили в пресс-службе ЛГС, на место прибыли соответствующие службы, проводящие осмотр помещений на предмет обнаружения взрывоопасных устройств.

"Поскольку сегодня, 2 января, – рабочий день, из помещения городской Ратуши на время проверки эвакуируют всех работников", – говорится в сообщении.

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