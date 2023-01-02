Аноним "заминировал" львовскую ратушу: в мэрии проводят эвакуацию

Людей эвакуируют из ратуши из-за сообщений о заминировании.
Сегодня, 2 января, неизвестный сообщил о заминировании львовской ратуши — резиденции Львовского городского совета, расположенной на пл. Рынок, 1.
Об эвакуации из мэрии сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
"Поступило сообщение о заминировании здания львовской Ратуши. Сейчас проводим эвакуацию", – написал на своем канале в Telegram.
Как сообщили в пресс-службе ЛГС, на место прибыли соответствующие службы, проводящие осмотр помещений на предмет обнаружения взрывоопасных устройств.
"Поскольку сегодня, 2 января, – рабочий день, из помещения городской Ратуши на время проверки эвакуируют всех работников", – говорится в сообщении.
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