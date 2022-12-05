Пересадили ткани со спины на конечность, чтобы спасти ногу: львовские врачи прооперировали жительницу Бахмута

Пациентку спасли от ампутации. Она сможет ходить.

Во Львове хирурги спасли 40-летнюю Оксану Лукьянец из Бахмута, прооперировав ее. В июле ее едва живой откопали из 5-метровой воронки, образовавшейся от прилета российской ракеты.

Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.

"В больницу Днепра Оксану доставили в крайне тяжелом состоянии: обломочные ранения правого легкого, печени, обширные раны левого плеча, открытый перелом обеих ног и правой руки. Одиннадцать дней за ее жизнь боролись в реанимации. Как только состояние удалось стабилизировать, эвакуационным поездом Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" Первого медобъединения Львова", — рассказали медики.

Фото: скриншот видео UNBROKEN Ukraine

Женщина мужественно выдержала 10 хирургических вмешательств перед важнейшей – реконструктивной операцией "free flap".

Во время операции медики использовали лоскут кожи с донорскими сосудами в качестве трансплантата.

Хирург центра "Несокрушимые" Игнат Герич совместно с известной британской реконструктивной хирургиней из Оксфордской клиники Сарой Такер взяли лоскут самой широкой мышцы спины и пересадили его на травмированный участок ноги Оксаны, сшивая самые маленькие сосуды.

Операция длилась 12 часов и завершилась успешно. Хирурги закрыли обнаженную кость. В настоящее время пересаженный участок тканей хорошо приживается, кровоснабжение тоже восстанавливается.

Как сообщили врачи, такие технологии позволяют сохранить конечности, лица, органы и части тела, предотвращают ампутации конечностей и существенно улучшают качество жизни пациентов с военной травмой.

"Сейчас можем сказать наверняка: пересаженная мышца прижилась. Конечность спасена. И хотя впереди Оксану ждут еще несколько операций на кости, она точно сможет ходить своими ногами", — отметили медики.

Впереди женщины еще несколько операций на кости.

Накануне во Львове успешно прооперировали 36-летнюю жительницу Николаевского района с загадочной болезнью, что повлекло за собой деформацию ее пальцев рук и ног.

Также львовские врачи сделали операцию на бедре 11-летней девочке Виктории во время отключения света в результате массированных ударов России.

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