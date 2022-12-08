Автомобиль слетел в кювет: во Львовской области в жутком ДТП погиб ребенок (видео)

34-летняя водитель Skoda Roomster совершила смертельное ДТП.
На трассе "Червоноград-Белз" 34-летняя водитель легкового автомобиля Skoda Roomster съехала в кювет и перевернулась. В ДТП погибла 12-летняя девочка, пассажирка авто.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным полиции, водитель иномарки, жительница одного из сел района, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и съехала в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся. В автомобиле находились трое детей. Одна из них – 12-летняя девочка погибла на месте происшествия, другие дети получили травмы и были доставлены в больницу.
По этому факту полицейские открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК). Виновнице грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на три года.
Ранее стало известно, что в Олевской громаде Житомирщины автомобиль подорвался на мине — погибли супруги.
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