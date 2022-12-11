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Суд наказал львовянина, который высмеивал ПЦУ: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Суд наказал львовянина, который высмеивал ПЦУ: детали

Фото: Pexels

Мужчину обвинили в разжигании религиозной розни.

Лычаковский суд Львова оштрафовал львовянина, который высмеивал в соцсетях, высмеивал Православную Церковь Украины и ее духовенство.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчину обвинили в разжигании религиозной вражды и ненависти, оскорблениях религиозных чувств граждан.

Он отмечал, что ПЦУ это мол "религиозно-политическая химера", "циничному ряженому духовенству не нужно Евангелие". Фигурант дела писал, что ПЦУ имеет "жалкое" количество приходов и прихожан, набирает в свои ряды "беглых извращенцев".

Злоумышленник "рекомендовал" священникам этой конфессии "в угоду США перекроить свою церковную одежду в нацистском стиле". За свои высказывания он заплатит штраф в размере 5100 грн.

Напомним, что СБУ провела обыски в ряде епархий УПЦ МП по всей Украине. Так, обыски состоялись в Винницкой , Кировоградской, Закарпатской областях, Черновцах, Ивано-Франковске, Ровенской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Житомирской, Черкасской, Волынской областях, в Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре, Борисполе. Там обнаружили пропагандистскую литературу, российские деньги и паспорта.

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Дата публикации
Просмотры
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