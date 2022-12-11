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Во Львове свирепствует непогода: поваленные деревья и электроопоры, горожан просят сидеть дома (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Во Львове свирепствует непогода: поваленные деревья и электроопоры, горожан просят сидеть дома (фото)

Фото: facebook.com/Патрульная полиция Львова

Коммунальщики устраняют последствия непогоды.

Во Львове в воскресенье, 11 декабря, свирепствует непогода. В городе упали деревья и электрические опоры. Также не курсирует электротранспорт – трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области и Львовский городской совет.

Во Львове на 11 декабря наблюдается снегопад, который превращается в лед.

Из-за непогоды зафиксировано 8 обрывов электросетей ЛКП "Львовсвета". На местах трудятся аварийные бригады. В частности, на ул. Владимира Великого,49, где упала опора. В городе также работает спецтехника и дворники, устраняющие последствия непогоды. Из-за обледенения сетей во Львове пока не работает электротранспорт, жителей города призывают не выходить на улицы без необходимости.

© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

"Из-за налипания мокрого снега с крыш и деревьев могут падать мокрые глыбы снега. По возможности, избегать поездок, потому что на дорогах гололедица", — говорится в сообщении городского совета.

© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

В патрульной полиции уточнили, что движение по некоторым улицам было затруднено из-за падения деревьев на дорогу:

  • На улице Стуса, 38 дерево перекрыло одну полосу и оборвало провода.
  • Улица Панаса Мирного 22а – дерево полностью перекрыло дорогу.
  • Улица Рудницкого, 34. Дерево частично перекрыло полосу. Обрыв электросети.
© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Львовский региональный центр по гидрометеорологии сообщает, что сегодня до конца дня и завтра, 12 декабря, по городу Львову будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Напомним, "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке поездов из-за непогоды. Это произошло из-за обесточивания нескольких участков и оледенения контактной сети

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Дата публикации
Просмотры
2097
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